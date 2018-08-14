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К 2024 году ипотечные ставки опустятся ниже уровня 8% годовых
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К 2024 году ипотечные ставки опустятся ниже уровня 8% годовых 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
К 2024 году средний уровень ипотечных ставок в России будет ниже 8% годовых. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на состоявшемся накануне заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Он пояснил, что этот показатель содержится в паспорте национального проекта «Жилье и городская среда», который будет внесен в правительство сегодня, 15 августа.
Снижение процентной ставки должно произойти на фоне роста объема вводимого жилья. Министр сообщил, что по итогам текущего года объем ввода индустриального жилья достигнет, как ожидается, 80 млн кв. м.
Владимир Якушев также заявил о необходимости продолжить дальнейшее совершенствование 214-ФЗ.
«На сентябрьскую Думу в этот законопроект мы еще готовим ряд поправок, по которым будем уточнять ряд позиций, потому что практика показала, что некоторые нормы у нас все-таки недопрописаны», — сообщил министр.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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