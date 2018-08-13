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Вторичное жилье в Италии продолжает дешеветь
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Вторичное жилье в Италии продолжает дешеветь 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
По данным портала Idealista.it, июль стал традиционно слабым месяцем по покупательской активности, поэтому и запросы владельцев жилья оказались более умеренными. Наибольший рост цен показали Базиликата (+6,6%), Молизе (+2%) и Трентино — Альто-Адидже (+1,2%). А наибольший спад — Валле д`Аоста (-2,1%), Лигурия (-1,2%) и Фриули-Венеция-Джулия (-1%). Лигурия остается самым дорогим регионом по стоимости квадратного метра «вторички» — €2 550. За ней следуют Лацио (€2 400) и Валле д`Аоста (€2400). На другом конце шкалы находятся Калабрия со средней стоимостью кв.м в €880, а также Молизе (€1000) и Сицилия (€1150). В крупных городах цены на жилье были стабильны. В некоторых был отмечен рост — в Павии (+5,3%), Виченце (+5,4%) и Неаполе (+5,4%), а также в Болонье (+1%) и Милане (+0,6%). Незначительная отрицательная динамика наблюдалась в Риме (-0,5%), Палермо (-0,4%) и Турине (-0,2%). Самым дорогим городом остается Венеция, где стоимость квадратного метра достигает €4390. За ней следую Флоренция (€3590) и Больцано (€3450). А самые доступные места — это Биелла (€720), Кальтаниссетта (€730) и Агридженто (€860).
Кстати, при покупке недвижимости под реставрацию в Италии можно сэкономить.
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