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Челябинский омбудсмен изучит документы троих детей, которые стали должниками по ипотеке
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Челябинский омбудсмен изучит документы троих детей, которые стали должниками по ипотеке 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова в среду изучит документы троих несовершеннолетних из поселка Дубровка, которые признаны должниками по ипотечному кредиту после смерти их матери. За долги перед банком детей могут выселить из квартиры, сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.
"15 августа Маргарита Павлова поедет поселок Дубровка, побеседует там с отцом [троих] детей, чтобы понять, как семья попала в такую ситуацию, когда детей могут выселить из квартиры по требованию банка. Затем она изучит документы детей. Они вступили в права наследования на ипотечную квартиру после смерти матери в 2015 году", — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе пояснили, что отец детей с их матерью до ее смерти и до того, как она взяла кредит, был в разводе, а после смерти платежи по кредиту, видимо, не производились. Соответственно ни долги по кредиту (более миллиона рублей — прим. ТАСС), ни двухкомнатную квартиру мужчина не унаследовал, их единственными владельцами стали несовершеннолетние.
"Если банк не согласится на мирное урегулирование спора путем постепенного погашения долга, мы будем вынуждены обратиться в арбитражный суд с заявлением о введении процедуры реструктуризации долга. Это позволит избежать продажи квартиры и выселения детей на улицу, а также погасить образовавшуюся задолженность без начисления пени и штрафов", — отметила собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что в рамках арбитража детей могут признать банкротами.
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