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Более 190 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в ТиНАО в июле
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Более 190 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в ТиНАО в июле 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В июле в ТиНАО введено 192,7 тыс. кв. м жилья, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.
«Рекордным по показателю ввода объектов жилого назначения в ТиНАО стал июль нынешнего года. По уточненным данным, введено 192,7 тыс. кв. м жилья. Больше всего новоселий отпразднуют в дер. Ивановское (пос. Первомайское), где на ул. Николинские ключи введены корпуса № 7,8 и 9 общей площадью 120,3 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.
Он отметил, что строители «ЖК „Испанские кварталы“ в пос. Сосенское ввели дом №4 площадью 23,4 тыс. кв. м на бульваре Веласкеса, также дом по адресу: Киевское шоссе, 23, площадью 49 тыс. кв. м введен в поселении Московский. „Темпы строительства не будут снижаться и в августе. Планируем ввести 241,3 тыс. кв. м жилья. Наша цель — не достижение рекордов, а создание комфортных условий для жизни, отдыха, мест приложения труда“, — подчеркнул В. Жидкин.
По его словам, строительный комплекс не согласовывает проекты девелоперского жилого комплекса, если там не предусмотрено возведение необходимого количества школ, детских садов, поликлиник и создание рабочих мест. Так, до конца этого года планируется построить 11 детских садов, восемь школ и две поликлиники. В 2019 г. появятся 11 детских садов, семь школ и три поликлиники, а в 2020 г. строители планируют возвести еще 12 детсадов, 11 школ, а поликлиник — три.
В пресс-службе департамента развития новых территорий добавили, что за последние шесть лет в ТиНАО уже построили больше 350 тыс. кв. м социальных объектов.
Агентство «Москва»: последние новости
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