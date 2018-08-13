Долёвка на контроле Губернатора и Правительства Курганской области

Сегодня, как и рассказывало ИА «Уральский меридиан», в первый рабочий день после отпуска, Губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел аппаратное совещание. Одним из центральных вопросов совещания стало исполнение Поручения Президента России о решении проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.

В своем выступлении Председатель Комитета по архитектуре и строительству Курганской области Юрий Выродов сообщил, что в регионе действуют 18 организаций, ведущие строительство 37 домов с долевым софинансированием, действуют 564 соответствующих договора.

По его словам, к категории проблемных могут быть отнесены два объекта: один — в Кургане, другой — в Шумихе.

Он отметил, что с 2007 года в Кургане по улице Куйбышева заморожено возведение многоэтажного дома, пострадавшими признаны 7 участников долевого строительства. В 2011 году — объект был реализован с торгов конкурсным управляющим. В настоящее время формируется участок под дальнейшую застройку, утвержден план-график строительства.

В беседе с ИА «Уральский меридиан» Юрий Выборнов уточнил, что курганский объект ранее возводился ООО «Корпорация „Спелс“. В Шумихе, по его словам, возведения многоквартирного дома ожидают 7 дольщиков и 11 граждан — собственных долей. Там ситуация еще не вышла из-под контроля, и органы власти совместно с руководством ООО „Сройград“ пытаются не допустить худшего развития ситуации.

С 1 июля текущего года на федеральном уровне ужесточены требования к застройщикам. К перечню требований теперь относится опыт работы, который должен быть не менее трех лет и введение в эксплуатацию за этот срок не менее 10 тысяч квадратных метров, также предполагается, что при возведении объектов собственные средства строительной фирмы должны составлять не менее 10%, введен финансовый контроль уполномоченного банка.

В интервью „Строительной газете“ Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказывал, что планируется дальнейшее ужесточение требований к застройщикам при работе с долевыми паями. В частности, средства пайщиков предполагается аккумулировать на субсчете, выдавая под него кредит строительной фирме. Такая форма работы со средствами физических лиц, по мнению министра, должно свести на нет существующие риски.

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