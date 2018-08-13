Однокомнатные квартиры убивают своих владельцев

Маленькие квартиры медленно убивают жильцов. Недостаток личного пространства способствует развитию тяжелых недугов у владельцев «однушек».

Расстройства психики, нервозность и апатия — такие психосоматические заболевания нередки у жильцов однокомнатных квартир. Кроме того, проживание в «однушках» способствует быстрому распространению инфекций, сделали вывод медики.

Главная причина дискомфорта — обделенность личным пространством. Так, у детей при отсутствии достаточного пространства для жизни наблюдаются хронические респираторные недуги. Это следствие сниженного иммунитета. Кроме того, из-за ограниченности в движении у них может развиться ожирение.

Специалисты рекомендуют соблюдать установленные нормы площади жилья на человека. На одного члена семьи должно приходиться не менее 9 квадратных метров, передает радиостанция «Говорит Москва»

В России сегодня действуют следующие нормы: 33 квадратных метра на одного человека, 42 «квадрата» на семью из двух человек — или по 18 метров на каждого для семей из трех и более человек.

Как отмечают врачи, особенно вредно сказывается отсутствие достаточного пространства на дети. В однокомнатных квартирах они могут вырасти замкнутыми, у них развиваются комплексы. Медики рекомендуют жильцам «однушек» больше заниматься спортом.

Несмотря на столь грозные предупреждения, спрос на студии и однушки, упавший в начале прошлого года, возвращается. Этому способствует, как отмечают эксперты, снижающаяся ставка по ипотеке, которая дает возможность покупать первое жилье молодым семьям.

По данным специалистов, последние 3 года доля продаж студий в новостройках составила 25–30% — то есть каждая четвертая квартира — это студия. Первое место уверенно держат «однушки»: на них приходится около 40% всех сделок.