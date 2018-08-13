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Бензин в России с 6 по 10 августа подешевел в среднем на 2-4 копейки
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Бензин в России с 6 по 10 августа подешевел в среднем на 2-4 копейки 

ТАСС 8 минут назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 6 по 10 августа 2018 года в среднем по стране снизились на 2-4 копейки — до 41,5 и 44,42 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
Больше всего Аи-92 упал в цене в Северо-Кавказском федеральном округе — на 22 копейки, до 42,5 рублей за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 44 тыс. 52 рубля за тонну, что на 179 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 287 рублей — до 44 тыс. 238 рублей за тонну.
Цены на Аи-95 также заметнее всего уменьшились в Северо-Кавказском (на 28 копеек). Средние биржевые цены на Аи-95 составили 46 тыс. 332 рубля за тонну, что на 376 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 206 рублей и достигли отметки в 46 тыс. 168 рублей за тонну.
Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 63 рубля и составила 44 тыс. 713 рублей.
Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 1 копейку — до 44,62 рубля за литр. При этом в Уральском федеральном округе рост составил 19 копеек за литр. С начала года цена на него выросла на 9,3%, или на 3,78 рубля.
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