Бензин в России с 6 по 10 августа подешевел в среднем на 2-4 копейки

МОСКВА, 13 августа. / ТАСС /. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 6 по 10 августа 2018 года в среднем по стране снизились на 2-4 копейки — до 41,5 и 44,42 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 упал в цене в Северо-Кавказском федеральном округе — на 22 копейки, до 42,5 рублей за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 44 тыс. 52 рубля за тонну, что на 179 рублей меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 287 рублей — до 44 тыс. 238 рублей за тонну.

Цены на Аи-95 также заметнее всего уменьшились в Северо-Кавказском (на 28 копеек). Средние биржевые цены на Аи-95 составили 46 тыс. 332 рубля за тонну, что на 376 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 206 рублей и достигли отметки в 46 тыс. 168 рублей за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 63 рубля и составила 44 тыс. 713 рублей.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 1 копейку — до 44,62 рубля за литр. При этом в Уральском федеральном округе рост составил 19 копеек за литр. С начала года цена на него выросла на 9,3%, или на 3,78 рубля.