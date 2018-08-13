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Объем выдачи ипотеки в 2018 году может превысить 3 трлн рублей
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Объем выдачи ипотеки в 2018 году может превысить 3 трлн рублей 

Российская Газета 1 час назад
В 2018 году может быть предоставлено около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей, сообщает ДОМ.РФ (прежде АИЖК). В июле, по предварительной оценке агентства, выдано ипотечных кредитов на 245-255 млрд рублей, что на 60% превышает показатели прошлого года.
Всего с начала года выдано около 785 тысяч кредитов на сумму более 1,55 трлн рублей. Прирост к прошлому году приближается уже к 70 процентам. При этом за 2018 год выдано больше ипотечных кредитов, чем за весь 2016 год.
Рекорд выдачи ипотечных кредитов 2017 года (2 трлн рублей) может быть побит уже по итогам сентября. Однако в ДОМ.РФ уточняют, что это произойдет только при условии сохранения стабильной макроэкономической динамики.
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