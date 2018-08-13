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Премьер-министр Башкирии: «Пытаясь купить дешевое жилье, люди рискуют практически всем, что у них есть»
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Премьер-министр Башкирии: «Пытаясь купить дешевое жилье, люди рискуют практически всем, что у них есть» 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Участники долевого строительства должны осознавать, что они являются соинвесторами. Об этом заявил на оперативном совещании правительства Башкирии премьер-министр республики Рустэм Марданов. Он сказал, что люди должны оценивать финансовые риски и возможные потери, которые могут возникнут в любом инвестиционном проекте.
По словам Рустэма Марданова, соинвестор должен досконально проверить финансовую модель и денежную основу проекта. Дольщик должен убедиться, что знает, откуда придут средства на строительство дома.
— Люди продолжают активно вступать в долевое строительство, порой не зная ничего о финансовом состоянии застройщика. Пытаясь купить дешевое жилье, люди рискуют практически всем, что у них есть. В ряде случаев даже госкомстрой не знает о финансовой модели того или иного конкретного строительства: за счет каких средств, в какие сроки объект построят. А дата ввода жилья, которая стоит на объектах долевого строительства, она произвольная, — пояснил премьер-министр.
Также он отметил, что в текущем году 22% вопросов граждан из реестра обманутых дольщиков должны решиться. В настоящее время в этом списке находится около 2 тысяч человек.
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