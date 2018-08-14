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«Мосэнерго» в первом полугодии увеличило чистую прибыль на 4,9% — до 15,2 млрд рублей
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«Мосэнерго» в первом полугодии увеличило чистую прибыль на 4,9% — до 15,2 млрд рублей 

Rambler News Service 50 минут назад
Энергетическая компания «Мосэнерго» увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-июне 2018 года на 4,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 15,232 млрд руб., сообщает компания.
Выручка выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 107,668 млрд руб.
«Увеличение выручки в основном произошло в результате роста отпуска тепловой энергии из-за более низкой температуры наружного воздуха в первом квартале 2018 года», — отмечает компания.
Операционные расходы компании выросли на 4,1% и составили 88,491 млрд руб.
Переменные расходы по итогам отчетного периода выросли на 3,8% и составили 67,942 млрд руб. Это произошло вследствие роста расходов на топливо по причине увеличения отпуска тепловой энергии. Постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) за шесть месяцев увеличились на 7,3%, составив 12,929 млрд руб.
Прибыль до налогообложения составила в январе-июне текущего года 19,153 млрд руб. против 18,095 млрд руб. за аналогичный период годом ранее (рост на 5,9%).
Показатель EBITDA вырос на 2,7% — до 25,995 млрд руб.
В состав «Мосэнерго» входит 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,9 ГВт и тепловой мощностью 42,8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют более 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии. Основным акционером компании является «Газпром энергохолдинг».
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