Кошелев-Банк ввел новый тариф Gold+ по дебетовым картам

Кошелев-Банк начал выпуск карт Mastercard Gold по тарифу Gold+ в рублях. За выпуск карты единовременно взимается 350 рублей, со второго месяца плата за обслуживание составляет 100 рублей, при покупках от 8 000 рублей в предыдущем месяце ежемесячная плата взиматься не будет.

Снятие наличных в устройствах банка — бесплатно. Комиссия в банкоматах и кассах сторонних банков не взимается при сумме операции до 80 тыс. рублей в месяц, свыше составит 1%, минимум 100 рублей.

Продуктовый виджет

На остаток собственных средств на картсчете начисляется 5% годовых при покупках на сумму от 10 тыс. рублей до 70 тыс. рублей за месяц, свыше 70 тыс. рублей — 6% годовых.

Марина Вербицкая. «Сумма покупок в месяц, необходимая для начисления процентов на остаток и бесплатного обслуживания карты, невысока. При невыполнении условий, стоимость карты также нельзя назвать высокой, к тому же держателю предоставляется возможность бесплатного снятия наличных в любых устройствах до 80 тыс. рублей в месяц»», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру

Карты выпускаются сроком на три года. Плата за СМС-информирование отсутствует.