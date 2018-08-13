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Кошелев-Банк ввел новый тариф Gold+ по дебетовым картам
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Кошелев-Банк ввел новый тариф Gold+ по дебетовым картам 

Банки.ру 47 минут назад
Кошелев-Банк начал выпуск карт Mastercard Gold по тарифу Gold+ в рублях. За выпуск карты единовременно взимается 350 рублей, со второго месяца плата за обслуживание составляет 100 рублей, при покупках от 8 000 рублей в предыдущем месяце ежемесячная плата взиматься не будет.
Снятие наличных в устройствах банка — бесплатно. Комиссия в банкоматах и кассах сторонних банков не взимается при сумме операции до 80 тыс. рублей в месяц, свыше составит 1%, минимум 100 рублей.
Продуктовый виджет
На остаток собственных средств на картсчете начисляется 5% годовых при покупках на сумму от 10 тыс. рублей до 70 тыс. рублей за месяц, свыше 70 тыс. рублей — 6% годовых.
«Сумма покупок в месяц, необходимая для начисления процентов на остаток и бесплатного обслуживания карты, невысока. При невыполнении условий, стоимость карты также нельзя назвать высокой, к тому же держателю предоставляется возможность бесплатного снятия наличных в любых устройствах до 80 тыс. рублей в месяц»», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
Карты выпускаются сроком на три года. Плата за СМС-информирование отсутствует.
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