Диана Крюгер и Норман Ридус приобрели совместное жилье в Нью-Йорке

Казалось бы, еще не так давно Норман Ридус Диана Крюгер старательно скрывали свой роман от публики, прячась от папарацци — а теперь отношения пары стали настолько серьезными, что они выложили больше десяти миллионов долларов за совместное жилье в Нью-Йорке.

Выбор звездной пары, как сообщают источники The Wall Street Journal, пал на таунхаус постройки 19-го века, расположенный на Манхэттене, в районе Вест-Вилледж. Совместное жилье обошлось Диане и Норману в 11,75 миллионов долларов — впрочем, Ридус, который с уходом Эндрю Линкольна станет главной звездой «Ходячих мертвецов», такое вложение в недвижимость вполне может себе позволить.

Ходят слухи, что на покупку совместного жилья звезды решились не просто так — якобы Диана Крюгер ждет ребенка от Нормана Ридуса, и именно поэтому пара озаботилась поисками нового дома. Встречаются же Диана и Норман уже три года, познакомившись в 2015 на съемках фильма.

попкорнnews