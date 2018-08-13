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Диана Крюгер и Норман Ридус приобрели совместное жилье в Нью-Йорке
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Диана Крюгер и Норман Ридус приобрели совместное жилье в Нью-Йорке 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Казалось бы, еще не так давно Норман Ридус и Диана Крюгер старательно скрывали свой роман от публики, прячась от папарацци — а теперь отношения пары стали настолько серьезными, что они выложили больше десяти миллионов долларов за совместное жилье в Нью-Йорке.
Выбор звездной пары, как сообщают источники The Wall Street Journal, пал на таунхаус постройки 19-го века, расположенный на Манхэттене, в районе Вест-Вилледж. Совместное жилье обошлось Диане и Норману в 11,75 миллионов долларов — впрочем, Ридус, который с уходом Эндрю Линкольна станет главной звездой «Ходячих мертвецов», такое вложение в недвижимость вполне может себе позволить.
Ходят слухи, что на покупку совместного жилья звезды решились не просто так — якобы Диана Крюгер ждет ребенка от Нормана Ридуса, и именно поэтому пара озаботилась поисками нового дома. Встречаются же Диана и Норман уже три года, познакомившись в 2015 на съемках фильма.
попкорнnews
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