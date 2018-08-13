Казанские тарифы на парковку в 1,5 раза выше рекомендаций Минтранса России 

Час парковки в Казани не должен стоить больше 46 рублей при полной ее заполняемости. К такому выводу пришли специалисты Министерства транспорта России, формируя проект рекомендаций для регионов. Текст документа приводит Tatcenter. Актуальная цена на парковках в Казани доходит до 70 рублей в час. Таким образом, тарифы оказались завышены в 1,5 раза в сравнении с рекомендациями федерального центра. Для расчета стоимости услуги на парковках в городах России министерство предлагает использовать единую формулу, где будут учтены коэффициенты назначения паркинга, базовый тариф и длительность стоянки. Тариф для каждого города рассчитывается отдельно с учетом средней заработной платы. Казани министерство дает возможность устанавливать самую высокую цену на парковки в Приволжском федеральном округе (ПФО). Для сравнения для Чувашии и Мордовии установлен «потолок» в 27 рублей в час, а для Пермского края — 42 рубля. Ближайшим соседом по ценам должна стать Нижегородская область с 46 рублями за час услуги. В 2015 году, когда муниципальные парковки только начинали работу в Казани, часовая стоянка оценивалась в 50 рублей. Позже цену стали формировать в зависимости от места расположения паркинга, таким образом, тариф составил уже от 30 до 70 рублей.