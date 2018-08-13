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В регионе планируется построить комплекс для выращивания томатов
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В регионе планируется построить комплекс для выращивания томатов 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал с инвестором соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания томатов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Компания «ДМ-Инвест» планирует вложить в проект 2 млрд рублей. Инвесторы рассчитывают начать строительства комплекса в 2019 году. Для реализации проекта будет создано новое юридическое лицо ООО «Агрокомбинат „Ново-Горьковский“», которому агрокомбинат «Горьковский» предоставит участок площадью 10 га.
«Таких производств в регионе должно быть как можно больше, — заявил гендиректор корпорации развития Нижегородской области Максим Тевс. — Для их размещения в Нижегородской области есть все: подходящая земля, специалисты, компетенции».
Инвестор планирует получить урожай на уровне 8 тысяч тонн томатов в год. Теплицы высотой 6 метров будут оборудованы микроклиматом, системами управления вентиляцией и зашторивания.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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