В регионе планируется построить комплекс для выращивания томатов

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал с инвестором соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания томатов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компания «ДМ-Инвест» планирует вложить в проект 2 млрд рублей. Инвесторы рассчитывают начать строительства комплекса в 2019 году. Для реализации проекта будет создано новое юридическое лицо ООО «Агрокомбинат „Ново-Горьковский“», которому агрокомбинат «Горьковский» предоставит участок площадью 10 га.

«Таких производств в регионе должно быть как можно больше, — заявил гендиректор корпорации развития Нижегородской области Максим Тевс. — Для их размещения в Нижегородской области есть все: подходящая земля, специалисты, компетенции».

Инвестор планирует получить урожай на уровне 8 тысяч тонн томатов в год. Теплицы высотой 6 метров будут оборудованы микроклиматом, системами управления вентиляцией и зашторивания.