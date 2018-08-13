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«Торговые сети будут оправдывать рост цен падением курса рубля»
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«Торговые сети будут оправдывать рост цен падением курса рубля» 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
При этом в документе указано, что ускоренному росту потребительских цен способствует увеличение стоимости продовольствия. Эксперты ЦБ напоминают, что в 2017 году наблюдалась низкая база, поэтому в 2018 году динамина цен на продовольственные товары просто «нормализовалась». Так, в 2017 фиксировалась рекордная дефляция. В 2018 году ее не будет. Не такой высокий урожай также окажет влияние на рост цен. Минэкономики указывают два других фактора, связанных с предполагаемым ростом цен. Это снижение урожая зерновых и рост цен на пшеницу на мировых рынках (рост цен на фьючерсы на пшеницу на Чикагской фондовой бирже почти на 20% c начала июля). Также фактором ускорения роста цен во второй половине года может стать августовское ослабление рубля. Комментирует Максим Никиточкин, руководитель проектов практики АПК АО «НЭО Центр»:
«Традиционное снижение цен (после сбора урожая) является сезонностью — одним из фактором, влияющим на цены, важным, но не единственным. В октябре 2014 года цены производителей на сахар (25 руб. /кг с НДС) также «должны» были снижаться вследствие сезона переработки свеклы и ежегодного сезонного снижения цен на сахар в течение сентября-декабря, однако цены пошли резко вверх, достигнув в марте 40 руб. /кг. Это было возможно благодаря олигополии на рынке сахара и подходящему моменту — инфляционные ожидания населения были очень высоки. Таким образом, в некоторые моменты могут возникать ситуации, когда цены для потребителей растут вместо их снижения: сейчас инфляционные ожидания очень высоки, а ритейл в России достаточно олигополичен (топ-6 сетей (Х5, Магнит, Лента, Ашан, Дикси, Метро) оказывают серьезнейшее влияние на розничную торговлю в РФ), в части регионов производители овощей также олигополичны (особенно в секторе тепличных овощей) и наверняка будут в СМИ увязывать повышение цен с ростом своих издержек из-за падения курса рубля»
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