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Дольщики в Кургане и Шумихе попали в поле зрения губернатора
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Дольщики в Кургане и Шумихе попали в поле зрения губернатора 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Строительство здания на перекрёстке улиц Куйбышева и Красина приостановлено в 2007 году
Алексей Кокорин потребовал контролировать стройки, где жильё возводится на деньги дольщиков. Речь идёт об объектах в Кургане и Шумихе. С 2007 года в Кургане по улице Куйбышева заморожено возведение многоэтажного дома, пострадавшими признаны семь участников долевого строительства. В 2011 году — объект был реализован с торгов конкурсным управляющим. По словам председателя Комитета по архитектуре и строительству Юрия Выродова, сейчас решаются вопросы по формированию земельного участка под дальнейшую застройку, сформирован план-график по завершению строительства, который направлен в Министерство строительства и ЖКХ РФ.
В Шумихе возведения многоквартирного дома ожидают 7 дольщиков и 11 граждан — собственных долей, ситуацией занимается полиция.
Всего в Курганской области работает 18 организаций, которые строят 37 домов в том числе и с долевым финансированием. В этом году введено в эксплуатацию семь домов, сообщили на аппаратном совещании губернатора.
С 1 июля на федеральном уровне требования к таким застройщикам ужесточили: теперь строить жильё с участием капитала дольщиков могут только организации с опытом работы не менее трех лет и с разрешением на ввод в эксплуатацию от 10 тысяч квадратных метров жилья.
— Собственные средства строительной организации должны составлять не ниже 10% от планируемой стоимости объекта, также застройщик не может привлекать кредиты и займы, кроме целевых, не имеет права создавать коммерческие и некоммерческие организации и совершать сделки, не связанные с долевым строительством. Вводится обязательный надзор уполномоченного банка, — отмечают в пресс-службе губернатора.
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