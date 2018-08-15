Падение стоимости НПФ группы «Будущее» привело к росту убытка до 14 млрд рублей

МОСКВА, 15 августа. / ТАСС /. Финансовая группа «Будущее» в первом полугодии этого года получила убыток в размере 14,16 млрд рублей, следует из отчетности группы по РСБУ. Это в 32 раза больше аналогичного периода прошлого года, тогда убыток составлял 0,44 млрд рублей.

Убыток связан с рядом факторов, объясняет представитель группы: дисконтированием вложений в негосударственные пенсионные фонды ( НПФ «Будущее» , «Образование», «Телеком-союз» и «Социальное развитие»), запланированным финансированием флагманского НПФ «Будущее» в размере около 1,06 млрд рублей и вкладом в имущество НПФ «Социальное развитие» в размере 0,46 млн рублей, а также процентами, которые компания выплачивает по договорам займа, в размере 100 млн рублей.

Обесценение акций НПФ Финансовая группа «Будущее» оценивает вложения в акции четырех НПФ на 30 июня 2018 года почти в 29 млрд рублей, следует из отчетности. На 31 декабря 2017 года эта цифра была выше: 41,56 млрд рублей.

"Менеджмент ПАО принял решение отразить изменившуюся стоимость акций негосударственных пенсионных фондов. Данное решение соответствует рыночной ситуации и состоянию отрасли на данный момент и основано на совокупности факторов", — сказал представитель группы.

Во-первых, по его словам, это продолжающаяся неопределенность в отрасли, связанная с заморозкой пенсионных накоплений и задержкой принятия закона о переходах и закона об индивидуальном пенсионном капитале, который напрямую влияет на приток средств в отрасль, а значит и на ее потенциальное развитие, возможность НПФ инвестировать и зарабатывать доходность для клиентов. Вторым фактором, сказал представитель группы, стало снижение ключевой ставки в первом полугодии 2018 года, что напрямую влияет как на мультипликатор стоимости акций НПФ на рынке, так и на уровень доходности пенсионных фондов. «Инвесторы ожидают снижения уровня отдачи на вложенный капитал, в связи с чем оценка уровня мультипликатора также в общем снижается», — пояснил он.

"В результате мы наблюдаем существенное замедление развития отрасли, что непосредственно влияет на перспективы роста и на стоимость компаний — участников рынка. Менеджмент также принял во внимание показатели снижения капитализации компании на фондовом рынке в результате изменения рыночной ситуации. На 30 июня капитализация ФГ «Будущее» исходя из котировок на Московской бирже , а также с учетом премии за контрольный пакет составляла порядка 13-16 млрд [рублей]. Средневзвешенные котировки за полугодие приводят к уровню капитализации 20-22 млрд [рублей]. Данные показатели также отражают рыночную оценку стоимости и инвестиционной привлекательности компании", — добавил представитель финансовой группы.

Отчетность НПФ пока не опубликована

Фонды, входящие в группу «Будущее», пока не опубликовали отчетность по ОСБУ (отраслевые стандарты бухгалтерского учета). «Они будут раскрыты позднее в августе, мы прокомментируем их на этапе данного раскрытия», — сказал представитель группы.

Сейчас в указании Банка России сроков раскрытия отчетности НПФ нет. В предыдущем указании, которое действовало до ноября 2017 года, такой срок был: в течение 40 дней с момента окончания отчетного периода. Если исходить из старого указания, то этот срок закончился 10 августа.

Будет ли смена контролирующего акционера

"Касательно дальнейшего стратегического развития компании информации для раскрытия на данный момент нет, как только она появится, компания официально сообщит рынку", — сообщил ТАСС представитель группы.