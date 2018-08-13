Пенсионные фонды Бориса Минца подали иск к O1 Group на 5,8 млрд рублей

НПФ «Будущее» и «Телеком-союз» финансовой группы Бориса Минца, а также управляющая компания «Конкорд управление активами» подали иск к компании Минца O1 Group на 5,8 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 10 августа и еще не принят к производству.

Ранее 2 августа НПФ «Будущее», «Социальное развитие», «Телеком-союз» и «Конкорд управление активами» подали иск к « Прайм финанс » на 8,7 млрд рублей для возврата средств, инвестированных в облигации этой компании.

«Прайм финанс», согласно данным на его сайте, — это «эмитент, посредством размещения облигаций которого осуществляется финансирование проектов группы компаний „O1 Group“» Бориса Минца.

Согласно материалам «Прайм финанс», компания в 2018 году неоднократно нарушала исполнение обязательств перед владельцами ее ценных бумаг.