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Пенсионные фонды Бориса Минца подали иск к O1 Group на 5,8 млрд рублей
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Пенсионные фонды Бориса Минца подали иск к O1 Group на 5,8 млрд рублей 

Rambler News Service 31 минуту назад
НПФ «Будущее» и «Телеком-союз» финансовой группы Бориса Минца, а также управляющая компания «Конкорд управление активами» подали иск к компании Минца O1 Group на 5,8 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск был подан 10 августа и еще не принят к производству.
Ранее 2 августа НПФ «Будущее», «Социальное развитие», «Телеком-союз» и «Конкорд управление активами» подали иск к «Прайм финанс» на 8,7 млрд рублей для возврата средств, инвестированных в облигации этой компании.
«Прайм финанс», согласно данным на его сайте, — это «эмитент, посредством размещения облигаций которого осуществляется финансирование проектов группы компаний „O1 Group“» Бориса Минца.
Согласно материалам «Прайм финанс», компания в 2018 году неоднократно нарушала исполнение обязательств перед владельцами ее ценных бумаг.
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