Структуры «СДМ» купили имущественный комплекс «Волгоградского завода тракторных деталей и нормалей»

ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» (ОАО «ВЗТДиН») основан в 1932 г. и специализировался на производстве метизов, крепежных изделий, пружин горячей и холодной навивки, колесных пар для грузовых и пассажирских вагонов, пальца звена гусеницы к тракторам, а также слесарно-монтажном инструменте. В послевоенные годы завод бурно развивался, но в 90-е оказался на грани выживания. В результате часть завода прекратила функционировать, а в 2010 г. он пошел по пути банкротства.

На активы и площадки предприятия стали претендовать девелоперские и строительные компании, собиравшиеся не восстанавливать производство, а строить вместо него жилье и торговые центры. Власти региона и банки-кредиторы не возражали против такого финала.

В 2014 г., по данным «СО», на «ВЗТДиН» стартовало конкурсное производство. Всего на торги было выставлено семь лотов. В них вошло промышленное оборудование, офисная техника, автомобили, дебиторская задолженность предприятия и т. д. Самым лакомым куском стал лот, который включил в себя недвижимость предприятия. Это 24 здания и сооружения, автодороги, подкрановые пути, внешние и внутренние электрические сети, трубопроводы, 10 зданий цехов, два земельных участка общей площадью порядка 150 кв. м (категория земель: земли населенных пунктов) и т. д. Это участок в самом сердце города, поблизости от Мамаева кургана и стадиона «Волгоград Арена».

Впервые лот выставили на торги в форме открытого аукциона в мае 2017 года. Начальную цену на тот момент установили в размере 761,722 млн рублей. Однако имуществом «ВЗТДиН» не заинтересовался ни один покупатель. Позже стоимость лота сбили до 685,55 млн руб., но заинтересованные в активах лица так и не нашлись. Покупатель объявился лишь тогда, когда имущество повели на торги в форме публичного предложения. Начальная цена лота осталась прежней. Задаток установили в размере 10%, цена отсечения составила 68,554 млн рублей.

Как пишет «СО», на участие в торгах поступило всего четыре заявки. Однако две из них отклонили с мотивировкой несоответствия представленных на конкурс документов установленным к ним требованиям. В итоге к участию допустили только волгоградское ООО «Волгобур» и самарское ООО «Рассвет». Победителем в итоге стала вторая компания. В ФАС в конце 2017 г. поступила жалоба о том, что организаторы торгов указывали недействующие реквизиты для перечисления задатка и указывали недостоверные сведения о продающемся имуществе. ФАС сочла эти жалобы законными.

ООО «Рассвет» зарегистрировано в ноябре 2011 года. Согласно регистрационным данным, основной деятельностью общества значится аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В 2016 г., по информации системы «СПАРК-Интерфакс», оно выручило на этом всего 141 тыс. руб., выйдя в убыток на 8,846 млн рублей. Совладельцем значится «Гражданин России», а пост директора занимает Георгий Белобородов. Последний выступает совладельцем или руководителем нескольких компаний группы «Самарский деловой мир», подконтрольной Алексею Шаповалову

Активы «ВЗТДиН» достались «Рассвету» всего за 68,7 млн рублей. В начале 2018 г. с победителем заключили договор купли-продажи. Вскоре после реализации самого ликвидного актива должника Арбитражный суд Волгоградской области постановил завершить конкурсное производство на заводе. Согласно отчету конкурсного управляющего «ВЗТДиН» Дмитрия Лазарева , за время проведения этой процедуры в конкурсную массу банкрота поступило всего 136,567 млн рублей. При этом реестр требований кредиторов составил 992,617 млн рублей. Сюда вошли требования семи кредиторов: ГК «Внешэкономбанк» , ООО «Строй-Консалтинг», ООО «ВЗТДиН», ООО «Волгоградский долговой дом», ГБУ Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности», ИФНС России по Центральному району г. Волгограда и ООО «Росрегионмонтаж-В». Требования первых двух были обременены залогом и удовлетворены на общую сумму 68,879 млн рублей. В результате долги «ВЗТДиН» перед ООО «Строй-Консалтинг» оказались погашены на 26,77%, перед ГК «Внешэкономбанк» — всего на 7,7%. Еще 67,467 млн руб. предприятие направило на погашение текущих требований первой, второй и третьей очереди.

Получить какие-либо комментарии в «Рассвете» относительно волгоградской покупки изданию не удалось.

"Цену, за которую структурам Алексея Шаповалова удалось приобрести объекты недвижимости, относящиеся к ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей», можно считать близкой к той, в которую в принципе может быть оценен объект данного типа и с указанной локацией", — отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев . По его словам, тот факт, что в торгах участвовало всего два претендента, с одной стороны, свидетельствует о том, что первоначальная цена выставленного на торги завода была существенно завышена. С другой стороны, поясняет эксперт, столь малое количество участников торгов вызывает некоторое сомнение, что аукцион проходил в условиях фактической конкуренции. "Однако дать более точную оценку стоимости объектов, относящихся к «ВЗТДиН», а также сделать уверенные выводы о качестве проведенного аукциона без глубокого и детального изучения состояния, в котором находится недвижимость бывшего завода, и условий проведения торгов представляется затруднительным", — констатировал Коренев.

При этом он подчеркнул, что расположение близко к центру города, объектам культурного, исторического и спортивного назначения делает данную территорию интересной с точки зрения возможностей застройки ее жилой недвижимостью или возведения на этом месте торгово-развлекательных центров, спортивных или иных аналогичных объектов.