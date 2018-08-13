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Почти 2,3 тыс. ямальских семей переедут в новые квартиры в 2018 году
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Почти 2,3 тыс. ямальских семей переедут в новые квартиры в 2018 году 

ТАСС 54 минуты назад
ТАСС, 13 августа. Расселение жителей ЯНАО из аварийного жилфонда в новое благоустроенное жильё продолжается. Как сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, с начала года новоселье уже отпраздновали 650 ямальских семей, в округе ликвидировано уже 28,2 тыс. кв. м аварийного жилья или 70 аварийных домов.
Из них в Ноябрьске в новые квартиры въехали 374 семьи, расселено более 15 тыс. кв. м. В Новом Уренгое из почти 7 тыс. кв. м аварийного жилья в новые квартиры переехали 139 семей. В Надымском районе новое жилье получили 88 семей, расселено 3,8 тыс. кв. м. В Ямальском районе на 903 кв. м проживало 26 семей, которые теперь получили новые благоустроенные квартиры. В Салехарде расселено 12 семей (486 кв. м ветхого жилья). В Красноселькупском районе новоселье в этом году отпраздновали 11 семей, ликвидировано 369 кв. м непригодного жилья.
"В планах властей к концу 2018 года расселить 91 тыс. кв. м, в новые квартиры переедут 2297 семей. В этом году на цели программы предусмотрено более 6 млрд рублей из окружного бюджета", — сказано в сообщении пресс-службы.
Новая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямала была утверждена постановлением правительства округа в середине июля. Она будет действовать с 2018 по 2022 годы включительно, ее результатом станет ликвидация 336,2 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным, это 1351 аварийный дом. По завершению программы в новые квартиры переедут 8476 ямальских семей или 25 тыс. 428 жителей округа.
В пресс-службе отмечают, что Указ президента № 600 выполнен на Ямале в полном объеме и в срок. В рамках Указа требовалось расселить жилье, признанное аварийным до 1 января 2012 года. По итогам ликвидировано 232,58 тыс. кв. м жилого фонда, 15 тысяч ямальцев переехали в новые квартиры. Округ затратил на выполнение обязательств свыше 17,3 млрд рублей. Кроме того, 18,3%, расселено за счет средств софинансирования с фондом содействия реформированию ЖКХ, сумма составила 674 млн рублей.
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