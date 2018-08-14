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К 2021 году мировой рынок Интернета вещей вырастет вдвое
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К 2021 году мировой рынок Интернета вещей вырастет вдвое 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
По данным экспертов Bain&Co, к 2021 году мировой рынок IOT вырастет более чем в два раза и достигнет $520 млрд Для сравнения — в 2017 году данный показатель составлял $235 млрд
По оценкам аналитиков консалтинговой компании Bain&Co, в среднем каждый год рынок интернета умных вещей будет увеличиваться на 20%. Самые быстрые темпы роста в сфере услуг по хранению данных, 50% в год, и системной интеграции, 40% в год.
Причины такого бурного роста специалисты компании видят в том, что число организаций, которые намерены использовать в своем бизнесе технологии IOT, становится больше. По итогам опроса, проведенном в 2018 году, 60% компании заявили о внедрении IOT на производстве. Это связано, прежде всего, с повышением доступности Интернета вещей для компаний, располагающих небольшим бюджетом.
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