К 2021 году мировой рынок Интернета вещей вырастет вдвое

По данным экспертов Bain&Co, к 2021 году мировой рынок IOT вырастет более чем в два раза и достигнет $520 млрд Для сравнения — в 2017 году данный показатель составлял $235 млрд

По оценкам аналитиков консалтинговой компании Bain&Co, в среднем каждый год рынок интернета умных вещей будет увеличиваться на 20%. Самые быстрые темпы роста в сфере услуг по хранению данных, 50% в год, и системной интеграции, 40% в год.

Причины такого бурного роста специалисты компании видят в том, что число организаций, которые намерены использовать в своем бизнесе технологии IOT, становится больше. По итогам опроса, проведенном в 2018 году, 60% компании заявили о внедрении IOT на производстве. Это связано, прежде всего, с повышением доступности Интернета вещей для компаний, располагающих небольшим бюджетом.