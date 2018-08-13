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Банк «Первомайский» снизил доходность дебетовых карт
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Банк «Первомайский» снизил доходность дебетовых карт 

Банки.ру 42 минуты назад
Банк «Первомайский» (Краснодар) уменьшил ставки начисления дохода по дебетовым картам.
Изменения коснулись начисления процентов на остаток по картам «Дебетовая Platinum PayPass», «Дебетовая Visa Classic PayWave», «Мир Классическая» и «Мир Социальная».
Продуктовый виджет
Проценты, как и прежде, будут начисляться при наличии пяти и более безналичных операций на общую сумму от 5 тыс. рублей в месяц. При сумме остатка до 300 тыс. рублей предусмотрено начисление 3,5% годовых (вместо 6,5%), от 300 тыс. до 1 млн рублей — 1% годовых (а не 3%, как ранее). Пенсионерам при наличии пяти и более операций на общую сумму от 5 тыс. рублей в месяц начисляются 3,5% годовых (прежде — 6,5%) при сумме остатка до 1 млн рублей, а в остальных случаях при сумме остатка до 1 млн рублей — 3% (вместо 5,5% годовых).
Проценты не начисляются при отсутствии безналичных операций за месяц и при сумме остатка от 1 млн рублей.
«Стоит напомнить, что банк уже менял условия начисления процентов на остаток в начале августа. Невысокие ставки может компенсировать наличие программы лояльности в виде кешбэка при выполнении определенных условий», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Прочие условия по тарифу остались без изменений.
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