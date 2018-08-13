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Стоимость строительства нового стадиона для «Уфы» оценивается в 3-4 млрд рублей
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Стоимость строительства нового стадиона для «Уфы» оценивается в 3-4 млрд рублей 

SPORT24.ru 39 минут назад
В Уфе выбирают место для строительства нового стадиона, рассказал глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов.
Среди вариантов рассматривается размещение арены за Затонским мостом, по дороге в аэропорт, а также на территории так называемого Уфимского полуострова. Предпочтение отдается последнему варианту, поскольку он позволит привлечь на матчи людей со всего города.
Планируемая вместимость стадионы для «Уфы» — 15-16 тысяч зрителей. Стоимость строительства, по предварительным оценкам, составляет 3-4 млрд рублей.
«Нам действительно нужен новый стадион. «Нефтяник» выручил нас на какое-то время, но сейчас мы уже видим, что городу нужен новый спортивный объект. Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории. Сегодня команды второй лиги в Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде играют на суперсовременных стадионах, туда приходят по 20-40 тысяч зрителей.
Республика может себе позволить такого рода объекты. Проект и планы такие есть, я надеюсь, что мы их реализуем», — приводит слова Хамитова «Горобзор»:https://gorobzor.ru.
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