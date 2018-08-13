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В новом микрорайоне Челябинска строят самый большой в городе дом
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В новом микрорайоне Челябинска строят самый большой в городе дом 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты онлайн-сервиса по выбору недвижимости N1.RU подсчитали, что высотка в микрорайоне Академ Riverside — это самый большой строящийся дом Челябинска по числу квартир. В этой 26-этажке на Университетской набережной — появится 624 квартиры, говорится в проектной декларации. Также в этом микрорайоне будет еще несколько домов, в каждом из которых примерно по 400 квартир, например, 10-этажка в ЖК «Радуга» в Курчатовском районе, а также 10-этажка на Бейвеля, 51.
Руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва отмечает, — « Первые места по числу квартир в строящихся домах ожидаемо заняли жилые комплексы эконом-класса. Этот сегмент характеризуется, во-первых, небольшими площадями квартир по сравнению с более дорогими проектами, а также большой долей студий и однокомнатных квартир. В народе их называют муравейниками».
В среднем новые дома эконом-класса Челябинска, по словам экспертов, рассчитаны примерно на 200 соседей. Десятиэтажки — это самая большая доля в строящемся сейчас жилье, около 37%. А 21% от всего создаваемого в ближайшие два года жилья — это 19-этажки. Дома из 16 и 17 этажей занимают 10,5%. Остальные многоэтажки Челябинска можно отнести к 5% от всей стройки.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.
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