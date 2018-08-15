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Банк России понизил на 16 августа курс доллара до 66,38 рубля
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Банк России понизил на 16 августа курс доллара до 66,38 рубля 

Москва24 21 час назад
Фото: Москва24
Официальный курс доллара на 16 августа составляет 66,3772 рубля. Это на 37,63 копейки ниже предыдущего показателя, следует из данных Банка России.
Официальный курс евро понижен на 1 рубль, до 75,2253 рубля.
Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 16 копеек и составил 66,5 рубля. Курс евро опустился на четыре копейки и достиг отметки 75,25 рубля.
На 15 августа ЦБ понижал официальный курс доллара до 66,7535 рубля. Это на 1,4699 рубля ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро регулятор понижал на 1,4194 рубля — до 76,2325 рубля.
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