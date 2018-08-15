Банк России понизил на 16 августа курс доллара до 66,38 рубля

Официальный курс доллара на 16 августа составляет 66,3772 рубля. Это на 37,63 копейки ниже предыдущего показателя, следует из данных Банка России

Официальный курс евро понижен на 1 рубль, до 75,2253 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 16 копеек и составил 66,5 рубля. Курс евро опустился на четыре копейки и достиг отметки 75,25 рубля.

На 15 августа ЦБ понижал официальный курс доллара до 66,7535 рубля. Это на 1,4699 рубля ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор понижал на 1,4194 рубля — до 76,2325 рубля.