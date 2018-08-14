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Официальный курс доллара снизился на 1,5 рубля
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Официальный курс доллара снизился на 1,5 рубля 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России с 15 августа, снизился на 1,47 руб. до 66,75 руб., следует из данных ЦБ.
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 августа, снизился на 1,42 руб., до 76,23 руб.
Ранее 14 августа в ходе торгов на Московской бирже рубль впервые со вторника, 7 августа, вырос на открытии к доллару и к евро.
Накануне стоимость доллара превысила 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 года, а евро стоил дороже 78 руб. впервые с 11 апреля этого года.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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