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Официальные курсы доллара и евро снизились почти на 1,5 рубля
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Официальные курсы доллара и евро снизились почти на 1,5 рубля 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю на среду, 15 августа. Российская валюта сумела заметно укрепить свои позиции после падения в последние дни.
По сравнению с показателем на вторник доллар подешевел 1,47 рубля — до 66,7535 рубля, а евро упал в цене на 1,42 рубля — до 76,2325 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,45 рубля, составив 71,0191 рубля.
Напомним, 9 августа доллара впервые с ноября 2016 года превысил отметку в 66 рублей, а евро — 77 рублей.
Более того, накануне стоимость американской валюты преодолела уровень 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года, а европейская оказалась дороже 78 рублей впервые с 11 апреля этого года.
Причиной стала анонсированная Госдепом США подготовка очередного пакета антироссийских санкций, в том числе против госдолга и государственных банков. Потенциально ограничения могут привести даже к запрету на расчеты в долларах.
В Минфине России напомнили, что подобные законодательные инициативы появлялись и раньше, но не получали развития. В любом случае наша страна сможет выполнить программу внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов.
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