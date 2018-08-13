ТРК в ЮВАО признали лучшим реализованным проектом строительства в столице

Торгово-развлекательный комплекс «Миля» (улица Авиаконструктора Миля, владение 7) стал лучшим реализованным проектом строительства среди многофункциональных торговых центров и комплексов столицы.

Таково было решение комиссии традиционного городского конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Награды победителям в преддверии Дня строителя в Белом зале мэрии вручил градоначальник.

— Мы по традиции подводим итоги конкурса лучшего архитектурного, строительного проекта за предыдущий год, — сказал Сергей Собянин . — Сам перечень объектов говорит о том, что они уникальны не только своим архитектурным дизайном, внешним видом, но и содержанием — они нужны миллионам москвичей.

В этом году в 12 номинациях конкурса участвовало 90 проектов. Среди них пять из ЮВАО. Помимо победителя — ТРК «Миля» в районе Выхино-Жулебино, в данной номинации также участвовал торговый центр «Люблино» (улица Совхозная, дом 39). Также был представлен жилой комплекс «Кварталы 21/19» (2-ой Грайвороновский проезд, дом 38, корпуса 1 и 2, дом 42, корпус 1) в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности», комплекс апартаментов «Золоторожский» (улица Золоторожский Вал, дом 8) боролся за звание «Лучшего реализованного проекта строительства гостиниц», а экспериментальная школа в Некрасовке (улица Липчанского, дом 6А) участвовала в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения».