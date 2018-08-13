Русский Ипотечный Банк повысил ставки по двум вкладам

«Онлайн Удобный» (на 366 дней) в рублях открывается под 6,55% (вместо 6,35%), в долларах — под 1,75% (ранее — под 1,5%), в евро — под 0,65% годовых (вместо 0,5%).

«Онлайн Доходный» (на 121, 181, 271, 366, 731 и 1096 дней) в рублях оформляется под 5,45—6,5% (прежде — под 5,25—6,3%), в долларах — под 0,7—1,5% (вместо 0,45—1,25%), в евро — под 0,3—0,6% годовых (вместо 0,15—0,45%).

Минимальная сумма вкладов — 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. По обоим предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно.

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