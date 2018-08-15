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Саммит Банк повысил ставку по вкладу «Стабильный VIP»
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Саммит Банк повысил ставку по вкладу «Стабильный VIP»
Банки.ру
1 час назад
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Доходность депозита cоставит 7% годовых (вместо 6,8%).
Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 370 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока.
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