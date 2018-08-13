Петербургская фирма подала заявку на реконструкцию зданий и церкви в Снетогорском монастыре 

ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» продолжает искать подрядчика для реставрации церкви Николая Чудотворца XVI-XVII вв., монастырских зданий XVII-XVIII вв. и Ансамбля Снетогорского монастыря в городе Пскове. Изначальная цена контракта составляла 4 млн 276 тысяч 679 рублей. К концу конкурсных процедур в Дирекцию поступила лишь одна заявка от петербургской фирмы «Анфилада». Гендиректор фирмы Руслан Аносов. Учредители фирмы: Руслан Аносов и Виталий Климович. «Анфилада» готова выполнить работы за 4 млн 105 тысяч рублей. Отметим, ранее фирма не получала контракты от Дирекции. Фирма получила три контракта от администрации губернатора Санкт-Петербурга на общую сумму в 9 млн 296 тысяч 285 рублей. А всего есть сведения об участии ООО «Анфилада» в 19 государственных контрактах на сумму 27 млн 999 тысяч 629 рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».