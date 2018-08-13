Число сделок с элитным жильём в Тель-Авиве сократилось на 80% за три года

Замедление в сегменте роскошного жилья связано с меньшим количеством иностранных инвестиций, о которых сообщалось в последние годы. Между 2007 и 2016 годами покупатели из Франции, США, Великобритании и России ежегодно заключали сотни сделок с недвижимостью в Израиле, сообщает CTech.

Однако их активность значительно снизилась из-за повышения курса израильского шекеля по отношению к доллару США, евро и британскому фунту, а также ужесточения регулирования международных денежных переводов. Некоторые инвесторы потеряли интерес после увеличения налога на недвижимость, введенного в 2015 году, на 10%.

Местные покупатели вытеснены с рынка. Согласно экономическому обзору ОЭСР , ограниченное предложение и высокий спрос являются одними из причин, по которым стоимость собственности в Израиле неуклонно растёт. По данным Международного валютного фонда, цены на жилье в стране за последнее десятилетие увеличились примерно на 125%, а арендная плата — на 62%. Для сравнения: по данным израильского Центрального статистического Бюро, средняя заработная плата в Израиле в период с 2007 по 2017 год увеличилась всего на 30,5%.

Дороже всего стоит элитная недвижимость в Тель-Авиве. По данным Madlan.co.il, в течение первой половины 2018 года в городе было продано только 68 квартир стоимостью более $1,3 млн 234 апартаментов элитного класса купили в Тель-Авиве в 2017 году, 276 в 2016 и 672 в 2015. С 2015 года в Иерусалиме и прибрежном городе Нетания также наблюдалось значительное сокращение числа сделок с недвижимостью.

В первой половине 2018 года в Израиле было заключено 315 сделок на квартиры стоимостью свыше $1,3 млн В течение всего 2017 года было оформлено 780 таких покупок по сравнению с 1 100 в 2016 и рекордными 1 200 в 2015 году.