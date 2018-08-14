Число сделок с жильём в Израиле упало на 10% за год

В исследовании рынка недвижимости, опубликованном главным экономистом Министерства финансов , подчёркивается, что хотя объем сделок вырос в мае 2018 года, он заметно просел в июне. Продажи новостроек в первый летний месяц года составили 2 300, сообщает Globes.

Общее количество проданных новых домов в январе-июне было на 9% меньше, чем в тот же период 2017 года. Но это снижение было частично компенсировано числом проданных квартир в рамках программы фиксированной цены покупателя, которое вдвое превысило показатель прошлого года.

Инвесторы приобрели только 1 100 единиц жилья в стране, а в Тель-Авиве инвестором был только каждый четвертый покупатель. Министерство финансов заявило, что это был исторический минимум для инвесторов экономического центра страны, которые в последние годы составляли 40% покупателей. В результате количество единиц жилья, принадлежащих данной категории собственников, сократилось на 700 только в июне, а с января 2016 года — до 12 000.

Главный экономист отметил, что низкий уровень инвестиций сильнее всего сказывается на девелоперах в районе Тель-Авива, которые больше всего рассчитывали на эту категорию покупателей.

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