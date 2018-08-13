Торговый центр продается в Омске за 75 млн рублей

В Омске выставлен на продажу торговый центр на пересечении пр. Мира и ул. 50 лет Октября. На аукционе начальная цена пятиэтажного (с учетом подземного этажа) здания установлена в размере 75 млн руб.

Сообщение о предстоящем аукционе опубликовано на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Торговый центр принадлежит ООО «Коралл и Ко», которое было признано банкротом в сентябре 2015 года по иску ООО «Китайско-Западная индустриальная компания». На 31 июля 2015 года задолженность «Коралл и Ко» составляла 549,3 млн руб. Учредителем компании в ЕГРЮЛ указан Андрей Третьяк

«Указанная задолженность возникла в связи с неисполнением ООО «Коралл и Ко» своих обязательств вследствие тяжелого материального положения должника, недостаточности имущества и денежных средств, упадком оборота», — говорится в материалах дела, которое рассматривает арбитражный суд Омской области.

Торговый центр был построен в 2015 году. Его площадь составляет 2,2 тыс. кв. м. Аукцион назначен на 1 октября 2018 года.

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