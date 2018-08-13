В Волгограде семью исключили из программы обеспечения жильём из-за возраста супруги

Чиновники исключили Анну и Андрея Слепцовых из программы обеспечения молодых семей жильём. Жители Волгограда ждали от государства сертификат на приобретение квартиры пять лет. Но в 2017 году их надежды переехать в собственный дом растаяли — женщине исполнилось 36 лет, и Слепцовых исключили из очереди. Местные власти утверждают, что действовали в рамках закона, однако юристы считают, что шанс получить господдержку у семьи ещё есть, так как процесс затянулся из-за недофинансирования льготной программы.

Анна и Андрей Слепцовы подали заявку на участие в федеральной программе обеспечения жильём молодых семей в 2012 году, когда у них родился второй ребёнок. Год спустя их заявка была одобрена и семью поставили в очередь.

«В программу попасть очень тяжело, там слишком много требований выдвинуто к семье. Но мы подошли по всем критериям», — вспоминает Анна Слепцова.

На тот момент в очереди они были 615-й молодой семьёй Волгограда.

«Нам должен был быть выдан сертификат на приобретение жилья, то есть это не квартира. Нашей семье полагалось примерно 754 тысяч рублей», — рассказывает женщина.

Кроме того, семья не потратила материнский капитал. Получив эти деньги, они надеялись взять ипотеку.

Дорогая ипотека

Сейчас семья Слепцовых живет в съёмном доме в поселке Максима Горького города Волгограда. Муж Анны Андрей работает автомобильным мастером в салоне, а сама женщина — продавцом у одного из местных предпринимателей. Ежемесячные затраты только на детский сад и дополнительные занятия, по словам Анны, младшего сына обходятся семье в 8 тысяч рублей.

«Добавьте расходы на еду, одежду, плату за квартиру и станет понятно, что на даже на первый взнос по ипотеке нам ни за что не накопить. Поэтому мы так и надеялись на эту программу», — поясняет Слепцова. По её словам, для семьи взять ипотеку на миллион и миллион семьсот тысяч рублей — это существенная разница.

«Нам ни один банк не даст ипотеку до 30 лет, максимум на 20. А это означает, что ежемесячный платеж будет составлять 23-25 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги порядка 5 тысяч. То есть это 30 тысяч рублей. И на что нам жить? У нас двое маленьких детей, которых необходимо кормить и одевать», — недоумевает она.

Надежды Слепцовых на своё жильё рухнули в сентябре 2017 года. Анне исполнилось 36 лет, и чиновники исключили семью из очереди из-за превышения возрастного предела в 35 лет.

«Я просила нам помочь. Даже если мы исключены из этой программы, возможно, есть какие-то другие программы. Мне сказали: «нет ничего, берите только ипотеку», — вспоминает Анна Слепцова.

Отсутствие финансирования

Уже не молодая семья попыталась решить проблему через суд, но получили отказ, поскольку в законодательстве РФ действительно прописан возрастной ценз для программы молодая семья. Однако во время суда, по словам Слепцовой, выяснилось, что программа два года не финансировалась.

«На суде нам сказали, что программа не финансировалась два года. Представитель администрации, глядя мне в глаза, говорит: «Ну мы же не виноваты, что нет денег». У меня тогда вопрос: если у государства, в котором я живу, где я являюсь гражданкой, нет денег, то откуда они у меня», — возмущается женщина.

Слепцовы попросили заморозить те два года, когда программа не финансировалась, но снова получили отказ.

В свою очередь начальник Управления жилищной политики Комитета строительства Волгоградской области Лидия Зуева утверждает, что финансирование программы не приостанавливалось.

«Программа в Волгограде не финансируется только с 2018 года, но Слепцовы к ней отношения никакого отношения не имеют. Они были исключены ещё в 2017 году. Все остальные годы Волгоград финансировал программу. Я не знаю, откуда у них такие сведения», — заявила RT чиновница.

По мнению Зуевой, семья может улучшить жилищные условия и иным образом. Так, уже пять миллионов семей с помощью льготной государственной и местной поддержки самостоятельно улучшили свои жилищные условия.

«Сейчас очень развита программа льготного ипотечного кредитования. Цены на первичное жильё на рынке несколько упали. Застройщики предлагают доступное жильё», — советует Зуева.

Действовать надо через суд Семья Слепцовых сейчас снова собирается судиться с администрацией Волгограда

«Государство признало нас нуждающимися. Изменился лишь мой возраст. Но с достижением 36 лет я не перестала нуждаться в жилье», — говорит Анна.

Адвокат Тимур Маршани считает, что шанс получить жилищный сертификат у семьи есть, но этого надо разобраться в причинах исключения из жилищной программы.

«Необходимо в судебном порядке оспорить действия должностного лица и потом уже по результатам разбирательства требовать включения снова в очередь. Если они были поставлены в очередь, и процесс решения жилищного вопроса затянулся из-за недофинансирования программы, то это уже не вина Слепцовых», — считает адвокат Маршани.