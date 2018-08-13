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ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 году до 100,26 млн баррелей в сутки
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ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 году до 100,26 млн баррелей в сутки 

Rambler News Service 10 минут назад
ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2019 году до 100,26 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации.
В июльском докладе отмечалось, что спрос на нефть в 2019 году составит 100,3 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 40 тыс. баррелей в сутки в сторону понижения.
Согласно прогнозу, мировой спрос на нефть превысит 100 млн баррелей в сутки в III квартале следующего года, в IV квартале 2019 года спрос на нефть в мире достигнет 101,72 млн баррелей в сутки.
Как отмечает картель, в 2018 году спрос на нефть составит 98,83 млн баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с уровнем текущего года спрос на нефть в 2019 году может вырасти на 1,43 млн баррелей в сутки.
ОПЕК отмечает, что в 2017 году спрос на нефть в мире составил 97,2 млн баррелей в сутки.
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