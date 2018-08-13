В июле увеличилась выдача ипотечных кредитов на 65%

ВТБ за июль 2018 года увеличил выдачу ипотеки на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 53,2 млрд рублей. Всего с начала года объем выдач составил 300 млрд рублей, что на 40% превышает результат за семь месяцев прошлого года.

Ипотечный портфель банка на 1 августа превысил 1,2 трлн. рублей. Порядка 50% из оформленных кредитов — сделки на приобретение квартир в новых домах.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуется программа «Больше метров — меньше ставка». За семь месяцев текущего года ею воспользовались 15 тыс. человек, оформивших кредиты на 57 млрд руб. По сравнению с январем-июлем прошлого года число выдач выросло в 1,5 раза.

Также спросом у клиентов пользуется программа рефинансирования. За семь месяцев 2018 г. ей воспользовались 19,2 тыс. клиентов, общая сумма выдач составила 37,2 млрд рублей. По сравнению с январем-июлем прошлого года показатель вырос в четыре раза.