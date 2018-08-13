Ипотечный кредит — на три процента меньше обычного. Это воодушевит строительную отрасль

На Ямале действует региональная программа льготного ипотечного кредитования.

Для поддержки первичного строительного рынка на Ямале, повышения доступности жилья, а также для увеличения объёма ипотечного жилищного кредитования она реализуется с 2017 года в рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством ЯНАО, акционерным обществом «Дом.РФ» и региональным оператором «Дома.РФ» — Ямальской ипотечной компании. Об этом генеральный директор Ямальской ипотечной компании Светлана Гришан сообщила на совещании с руководителями предприятий строительного комплекса о состоянии и перспективах развития строительного комплекса ЯНАО.

Она обратила внимание на то, что в рамках этого соглашения Ямальская ипотечная компания при поддержке правительства округа и по программе «Дома.РФ» выдаёт займы некоторым категориям граждан по сниженной процентной ставке для приобретения жилья на первичном рынке. Размер процентной ставки по льготной ипотеке составляет от 5,75 процента и действует в течение всего срока договора. Это на три процентных пункта ниже действующих процентных ставок «Дома.РФ». Самую низкую процентную ставку от 5,5 процента смогут получить многодетные семьи с тремя и более детьми. В окружном бюджете на 2018 год предусмотрены средства в размере 40 миллионов рублей на предоставление субсидий Ямальской ипотечной компании для компенсации расходов, связанных со снижением процентных ставок по ипотечным займам. Планируется, что в этом году в мероприятии смогут принять участие 118 семей. Чтобы освоить бюджетные средства в полном объёме, компании необходимо выдать в 2018 году ипотечных займов на сумму 388 миллионов рублей. При среднем значении показателей выдачи займа это привлечёт в строительную отрасль порядка 485 миллионов рублей за счёт привлечения двадцати процентов от первоначального взноса средств граждан.

Для достижения этого показателя необходимо расширить перечень аккредитованных объектов на территории округа. В рамках соглашения о сотрудничества с начала реализации программы с октября 2017 года Ямальская ипотечная компания выдала 91 ипотечный заём на сумму 250 миллионов рублей.

Стать участников программы может любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 21 до 65 лет, имеющий постоянный доход по последнему месту работы не менее шести месяцев и собственные накопления в размере не менее 20 процентов на оплату первоначального взноса, в отношении которого нет действующих судебных разбирательств. Согласно законодательству, объект долевого строительства должен располагаться на территории ЯНАО и быть аккредитованным «Домом.РФ». Светлана Гришан подробно разъяснила схему взаимодействия. По её мнению, эта программа, безусловно, позволит увеличить объём продаж, привлечь средства граждан, увеличить приток денежных средств.