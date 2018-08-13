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В Ростовской области построят овощной комплекс за 5 миллиардов рублей
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В Ростовской области построят овощной комплекс за 5 миллиардов рублей 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Агрокомплекс „Экопродукт“ планирует к 2020 году запустить в Ростовской области первую из двух очередей тепличного комплекса. Губернатор Василий Голубев распорядился выделить компании без торгов участок площадью 59 га в Песчанокопском районе, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
По данным „Коммерсант-Юг“, совокупный объем инвестиций в проект составит около 5 млрд руб. Компания планирует начать строительство комплекса в конце 2018 года, и закончить его в 2022.
»Экопродукт» будет выращивать томаты и огурцы, поставляя их в субъекты ЮФО и Москву. Также планируют построить консервный цех и цех заморозки собственных и закупленных овощей. Планируется производить 500-700 тыс. банок в год, мощность цеха заморозки составит около 10 тыс. тонн продукции за сезон.
По мнению экспертов, поставки овощей в Москву в ближайшие годы не оправданны, потому что в области сейчас строится несколько крупных тепличных комплексов, которые в будущем ужесточат конкуренцию на рынке. Однако, на Дону инвесторы анонсируют подобные проекты именно сейчас, чтобы успеть получить еще не сниженную государственную поддержку по компенсации затрат на запуск тепличных комплексов.
Так, в июле АПК «Сальский» заявил о намерении построить в Ростовской области тепличный комплекс на участке 116 га с совокупным объемом инвестиций около 6,5 млрд рублей.
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