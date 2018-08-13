Около 460 млн рублей направят на берегоукрепление набережной Благовещенска в 2018 году 

Около 460 млн рублей направят в 2018 году на работы по берегоукреплению набережной Благовещенска в Амурской области в рамках выделенной региону единовременной субсидии РФ на строительство социально значимых объектов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.
«Детали освоения выделенных месяц назад 650 млн рублей на берегоукрепление обсудили сегодня в амурском правительстве на совещании под председательством министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова. В этом году планируется освоить 458 млн», — говорится в сообщении.
Сообщается, что при реконструкции набережной будут использовать проектно-сметную документацию, разработанную в 2014 году. После завершения работы с документами сразу начнутся строительные работы — отсыпка грунта, прокладка коллектора и другие. «Проведены переговоры с речным портом, который готов осуществлять транспортировку грунта для отсыпки по воде — его необходимо около 80 тыс. кубов, чтобы снизить нагрузку на автомобильные дороги города», — отметили в пресс-службе правительства.
Ранее сообщалось, что в июне 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов. Сумма выделяемых средств по программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», рассчитанной до 2020 года, составляет около 54 млрд рублей. Благовещенску на работы по берегоукреплению набережной реки Амур было выделено 650 млн рублей.