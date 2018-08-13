Около 460 млн рублей направят на берегоукрепление набережной Благовещенска в 2018 году

Около 460 млн рублей направят в 2018 году на работы по берегоукреплению набережной Благовещенска в Амурской области в рамках выделенной региону единовременной субсидии РФ на строительство социально значимых объектов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.

«Детали освоения выделенных месяц назад 650 млн рублей на берегоукрепление обсудили сегодня в амурском правительстве на совещании под председательством министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова . В этом году планируется освоить 458 млн», — говорится в сообщении.

Сообщается, что при реконструкции набережной будут использовать проектно-сметную документацию, разработанную в 2014 году. После завершения работы с документами сразу начнутся строительные работы — отсыпка грунта, прокладка коллектора и другие. «Проведены переговоры с речным портом, который готов осуществлять транспортировку грунта для отсыпки по воде — его необходимо около 80 тыс. кубов, чтобы снизить нагрузку на автомобильные дороги города», — отметили в пресс-службе правительства.