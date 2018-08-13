ФНС рассказала, как изменилось налогообложение имущества

Причиной появления письма послужило принятие трех федеральных законов, которые изменили порядок налогообложения имущества.

Закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ.

Налоговые органы в случае отсутствия информации об адресе физлица, не являющегося ИП, вправе отправлять документы по исчислению налогов по адресу одного из объектов его недвижимости. Это новшество вступает в силу 30.08.2018. Остальные будут применяться с 01.01.2019.

Появилось понятие единого платежа по имущественным налогам физлиц — земельному, транспортному и налогу на имущество и возможность его оплаты авансом.

Физлица смогут оплатить налоги через МФЦ.

В случае, если оплата налогов физлицами осуществляется через кассу местной администрации, отделение Почты России или МФЦ, комиссия за перевод средств взиматься не будет.

Закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ.

Движимое имущество компаний больше не является объектом обложения.

По каждому объекту недвижимости база по налогу рассчитывается отдельно, то же касается имущества Единой системы газоснабжения.

Владеющие имуществом юрлица обязаны отчитываться по месту расположения объектов недвижимости.

Все поправки по указанному закону вступают в силу 01.01.2019.

Закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ.

С 01.01.2019 по земельному налогу и налогу на имущество физлиц не допускается перерасчет в сторону увеличения уже уплаченных налогов.

Введены единые для организаций и физлиц правила применения кадастровой цены имущества в разных ситуациях. Рассмотрены нюансы, например, изменение кадастровой цены учитывается с даты внесения сведений об этом в ЕГРН, ошибочно примененная кадастровая стоимость (оспоренная) исправляется с даты начала ее применения, а не с момента внесения информации о ее изменении в ЕГРН.

Дети-инвалиды получили право на уменьшение базы по земельному налогу с 01.01.2015, а также на федеральную налоговую льготу по имущественному налогу.

Льготы, предусмотренные для жилых домов и квартир, с 01.01.2017 распространяются и на их части.

С 01.01.2017 льготы распространятся на гаражи и машино-места.

Рассмотрен порядок расчета имущественного налога при изменении кадастровой стоимости в третьем и четвертом налоговых периодах.

Письмо ФНС России от 06.08.2018 № БС-4-21-15191@

«Об изменении порядка налогообложения имущества в связи с опубликованием ряда Федеральных законов»

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