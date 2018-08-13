Оренбургстат: темпы строительства жилья выросли на 17%

В Оренбуржье с января по июль построено 5735 квартир общей площадью 496,8 тыс.кв.метров.

По данным Оренбургстата, за 7 месяцев этого года построено жилья на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 293,0 тыс.кв.метров жилья (172,7% к январю-июлю прошлого года), 197,9 тыс.кв.метров построено в сельской местности, что составило 161,3% к январю-июлю 2017 года.