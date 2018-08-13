Оренбургстат: темпы строительства жилья выросли на 17% 

В Оренбуржье с января по июль построено 5735 квартир общей площадью 496,8 тыс.кв.метров.
По данным Оренбургстата, за 7 месяцев этого года построено жилья на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 293,0 тыс.кв.метров жилья (172,7% к январю-июлю прошлого года), 197,9 тыс.кв.метров построено в сельской местности, что составило 161,3% к январю-июлю 2017 года.
В 24 территориях Оренбуржья ввод жилья превысил уровень января-июля 2017 года. Кстати, в областном центре возведено 210,1 000 квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 46,0 тыс.кв.метров. «Поставлена задача — превратить Оренбуржье в территорию высоких жизненных стандартов по всем показателям. Предстоит не только наращивать объемы возведенного жилья, чтобы оно было более доступным для людей, но и выполнить масштабную программу строительства по всей стране новых школ и детских садов, обновить всю городскую среду, сделать ее современной и безопасной», — заявил в своем поздравлении, приуроченному ко Дню строителя, губернатор Юрий Берг.