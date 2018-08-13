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Хамовники, Замоскворечье, Арбат: в каких еще районах можно будет купить офисы
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Хамовники, Замоскворечье, Арбат: в каких еще районах можно будет купить офисы 

Mos.ru 49 минут назад
Фото: Mos.ru
На аукционе единой торговой площадки столицы выставлены на аукционы 23 объекта свободного назначения внутри Садового кольца. Все они раньше использовались в качестве офисов, но находятся в разном техническом состоянии.
Помещения расположены на первых и цокольных этажах жилых домов, внутри кварталов и на первых линиях. Площадь помещений — от 15 до 768 квадратных метров. Средняя стартовая цена одного «квадрата» — 110 тысяч рублей.
Больше всего объектов расположено в Хамовниках — семь, в Пресненском и Басманном районах выставлены на торги по четыре помещения, в Замоскворечье, Мещанском и Тверском районах — по два, а в Красносельском и в районе Арбат — по одному.
По мнению экспертов, выставленные на аукционы городские объекты будут интересны игрокам рынка: многие компании сейчас начинают переезжать в ЦАО.
Торги, организатором которых выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике, пройдут в конце августа и начале сентября. Ознакомиться со всеми предложениями можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа недвижимости».
Кроме того, инвесторы могут арендовать помещения. Подробная информация также есть на инвестиционном портале в разделе «Аренда нежилых помещений».
Получить консультацию по участию в электронных торгах можно в службе «Инвестиционный консультант» по телефону: +7 (499) 652-60-25.
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