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Минфин Дагестана: госдолг сократится на 2,1 млрд рублей
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Минфин Дагестана: госдолг сократится на 2,1 млрд рублей 

Mirmol.ru 58 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Минфин Дагестана: госдолг сократится на 2,1 млрд рублейПо сообщению пресс-службы Минфина республики Дагестан, субъекты Российской Федерации в процессе выполнения бюджета текущего года привлекают краткосрочный бюджетный кредит в Федеральном казначействе на срок до 90 календарных дней на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ.
Необходимость в кредите появляется ввиду разницы в сроках поступления доходов и осуществления расходов в текущем финансовом году.
Данный бюджетный кредит не влияет на общую сумму государственного долга Республики Дагестан, который на 1 января 2018 года, в сравнении со сходным периодом прошлого года уменьшен на 3,6 млрд рублей (на 22,6 процента) и составил 12,2 млрд рублей.
В текущем году в бюджет республики дополнительных заимствований не поступало. Также, в сопоставлении с фактическим значением государственного долга республики, предполагается сокращение объема долга на 2,1 млрд рублей к концу текущего года.
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