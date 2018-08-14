Минфин Дагестана: госдолг сократится на 2,1 млрд рублей

Минфин Дагестана: госдолг сократится на 2,1 млрд рублейПо сообщению пресс-службы Минфина республики Дагестан, субъекты Российской Федерации в процессе выполнения бюджета текущего года привлекают краткосрочный бюджетный кредит в Федеральном казначействе на срок до 90 календарных дней на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ.

Необходимость в кредите появляется ввиду разницы в сроках поступления доходов и осуществления расходов в текущем финансовом году.

Данный бюджетный кредит не влияет на общую сумму государственного долга Республики Дагестан, который на 1 января 2018 года, в сравнении со сходным периодом прошлого года уменьшен на 3,6 млрд рублей (на 22,6 процента) и составил 12,2 млрд рублей.

В текущем году в бюджет республики дополнительных заимствований не поступало. Также, в сопоставлении с фактическим значением государственного долга республики, предполагается сокращение объема долга на 2,1 млрд рублей к концу текущего года.