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Численность работников КАМАЗа сократилась за год на 3,5%
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Численность работников КАМАЗа сократилась за год на 3,5% 

Автостат 31 минуту назад
Фото: Автостат
Средняя численность работников ПАО «КАМАЗ» в первом полугодии 2018 года составила 31 тыс. 513 человек, что на 3,5% меньше, чем годом ранее, следует из квартального отчета компании. По итогам первого квартала 2018 г. численность сотрудников «КАМАЗа» составляла 31 тыс. 448 человек.
Как сообщает агентство «Финмаркет», фонд начисленной заработной платы в первом полугодии 2018 года при этом вырос на 9%, до 6,745 млрд руб., выплаты социального характера сократились на 15,4% и составили 24,273 млн руб. против 28,676 млн руб. годом ранее.
КАМАЗ увеличил продажи в России в первом полугодии 2018 года до 13 тыс. 833 грузовиков (+6,5%). Как отмечается в отчете, экспорт КАМАЗа за тот же период на 38,4% до 1304 автомобилей и сборочных комплектов. При этом экспорт в страны СНГ упал на 33,7% до 851 единиц; в дальнее зарубежье отправлено 453 штук (-45,7%).
Ранее сообщалось, что КАМАЗ в первом полугодии 2018 года получил чистый убыток по РСБУ в размере 803,8 млн руб. против 418,9 млн руб. чистой прибыли за аналогичный период 2017 года. Выручка составила 62,1 млрд руб. (+7,8%). КАМАЗ называл причинами получения чистого убытка сезонное колебание спроса и вступление в силу требований экологического класса «Евро-5» для грузовиков. «Соответствие нормам класса „Евро-5“ привело к росту себестоимости производства из-за установки дорогих систем нейтрализации выхлопных газов для достижения этого уровня. Однако КАМАЗ не стал увеличивать цену для потребителя, что и привело к снижению маржи», — отмечал финансовый директор компании Андрей Максимов.
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