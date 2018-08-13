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Эксперты рассказали, как быстро в Калининграде окупится квартира для сдачи в аренду
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Эксперты рассказали, как быстро в Калининграде окупится квартира для сдачи в аренду 

Клопс.Ru 1 час назад
Квартира в Калининграде, купленная для сдачи в аренду, полностью окупит стоимость за 18 лет. К такому выводу пришли эксперты портала «Мир квартир».
В исследовании сравнивали среднюю стоимость квартиры и средний годовой доход от аренды. Предполагалось, что квартира сдаётся без простоев. Аналитики составили рейтинг из 69 крупнейших городов страны.
Калининград занял 22-е место в исследовании. Средняя цена квартиры — 3,5 млн рублей, а стоимость аренды — 16 тыс. в месяц. Квартира полностью окупится за 18 лет.
Городами с самым доходным жильём стали Череповец, Астрахань и Ульяновск. Там квартира окупится за 14 лет. Внизу списка оказались Саранск (29 лет) и Чебоксары (33 года). Средняя цифра по стране — 19 лет.
Ранее Калининград вошёл в десятку регионов России с самой дорогой арендой однокомнатных квартир. В среднем это стоит 14,5 тыс. рублей в месяц.
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