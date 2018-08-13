Рубль начал расти к доллару и евро днём 13 августа

Курс рубля днём 13 августа резко перешёл к росту к основным мировым валютам.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» снизился на 6 коп. — до 67,64 руб., курс евро — на 7 коп. — до 77,18 рубля.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что при этом официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, вырос на 97,59 коп. — до 77,6519 руб., курс доллара увеличился на 1,32 руб. — до 68,2234 руб.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 1,16 руб., составив 72,4662 руб.

Напомним, курс рубля начал снижаться в среду на прошлой неделе, отреагировав на планы администрации США ввести новые санкции против России.

При этом он подчеркнул, что России не нужны ограничения оборота валюты или отказ от валютного суверенитета вроде привязки рубля к более устойчивой валюте.

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