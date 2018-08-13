Рубль начал расти к доллару и евро днём 13 августа 

Курс рубля днём 13 августа резко перешёл к росту к основным мировым валютам.
Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» снизился на 6 коп. — до 67,64 руб., курс евро — на 7 коп. — до 77,18 рубля.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что при этом официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, вырос на 97,59 коп. — до 77,6519 руб., курс доллара увеличился на 1,32 руб. — до 68,2234 руб.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 1,16 руб., составив 72,4662 руб.
Напомним, курс рубля начал снижаться в среду на прошлой неделе, отреагировав на планы администрации США ввести новые санкции против России.
Однако, по мнению заведующего отдела международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Якова Миркина, российскому рублю не потребуется особых средств поддержки, так как с курсом рубля и так всё будет нормально.
При этом он подчеркнул, что России не нужны ограничения оборота валюты или отказ от валютного суверенитета вроде привязки рубля к более устойчивой валюте.
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