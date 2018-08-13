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Госдума утвердила: Геленджику выделят 2 миллиарда рублей на очистные сооружения
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Госдума утвердила: Геленджику выделят 2 миллиарда рублей на очистные сооружения 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пресс-служба нижней палаты российского парламента сообщила, что Государственная Дума во втором чтении приняла поправки в бюджет России на нынешней год. Так, депутаты утвердили трансферт в 2 миллиарда рублей в бюджет Краснодарского края. Средства пойдут на развитие коммунальной инфраструктуры в Геленджике.
По принятым поправка, доходы бюджета страны были увеличены на 1,815 триллиона рублей, т.е. до 17,073 трлн рублей. Расходы при этом станут больше на 61,9 млрд рублей. В результате, профицит бюджета составит 481 миллиард рублей. Ранее он был — 1,271 трлн рублей.
Ранее, в конце мая нынешнего года правительство России утвердило выделение 2 миллиардов рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике. Деньги будут выделены на софинансирование первого этапа строительства очистных сооружений. Данные средства предоставляются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Они поступят в виде субсидий. Их главным распорядителем является Минстрой России.
«ФедералПресс» ранее писал, что Геленджик получит деньги на очистительные системы. Деньги должны пойти на строительство канализации производительностью 50 тыс. кубических метров в сутки и глубоководного выпуска по улице Солнцедарская.
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