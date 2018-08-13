«Кортес»: Бензин и дизтопливо в РФ с 6 по 10 августа подешевели в рознице на 2-4 коп

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Средние по России цены на бензин и дизельное топливо с 6 по 10 августа в рознице в основном снижались в диапазоне 2-4 копеек, при этом бензин «Нормаль-80» подорожал за неделю на 1 копейку, цены на авиакеросин в аэропортах стабилизировались, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».

В рознице с 6 по 10 августа динамика среднероссийских цен была разнонаправленной. Так, «Нормаль-80» подорожал на 1 копейку, до 38,75 рубля за литр. «Регуляр-92» подешевел на 4 копейки, до 41,5 рубля за литр, «Премиум-95» — на 2 копейки, до 44,42 рубля за литр.

В оптовом сегменте цена на бензин «Нормаль-80» после роста на 1,5% неделю назад теперь снизилась на 0,4%, до 40,5 тысячи рублей за тонну. Цена на «Регуляр-92» снизилась на 0,6%, до 44,238 тысячи рублей за тонну, на «Премиум-95» — выросла на 0,4%, до 46,168 тысячи рублей за тонну.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены продолжили снижаться по всем маркам. «Нормаль-80» за неделю подешевел на 0,6%, до 49,772 тысячи рублей за тонну, «Регуляр-92» — на 1%, до 51,523 тысячи рублей за тонну, «Премиум-95» — на 0,9%, до 53,023 тысячи рублей за тонну.

Цена на авиакеросин в аэропортах не изменилась и составила 58,034 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин немного подорожал, он вырос в цене 0,1% и стоит 44,713 тысячи рублей за тонну.

Цены на летнее дизтопливо в рознице выросли на 1 копейку, до 44,62 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него снизились на 0,3%, до 50,466 тысячи рублей за тонну, на оптовом — на 0,15%, до 45,774 тысячи рублей за тонну.