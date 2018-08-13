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В Саратове можно за 15 лет окупить сдаваемую в аренду квартиру
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В Саратове можно за 15 лет окупить сдаваемую в аренду квартиру 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Саратов занял четвертое место из 69 городов России по выгоде и срокам окупаемости от сдачи жилья в аренду. С учетом рыночных цен на недвижимость в среднем по России только через 19-20 лет можно окупить приобретенную квартиру.
На первых местах оказались Череповец, Астрахань и Ульяновск, где можно начать зарабатывать на жилье через 14 лет после его покупки. Доходность составляет порядка 7%.
Саратов расположился на четвертом месте. Здесь средняя цена квартиры составляет 2,2 миллиона рублей, а месячная плата за съем жилья — около 13 тысяч рублей. Таким образом, доходность составляет 6,8%, а срок окупаемости — 15 лет. Такие же показатели у Махачкалы, Кемерово, Вологды, Симферополя и Краснодара.
Худшие результаты показывают Чебоксары (33 года), Саранск (29 лет), Якутск (27 лет), Ижевск (27 лет) и Курск (26 лет), сообщает «Мир квартир».
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